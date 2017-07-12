Сопредседатели Минской группы ОБСЕ еще раз подтвердили необходимость мирного решения карабахского конфликта
Сопредседатели Минской группы ОБСЕ еще раз подтвердили необходимость мирного решения карабахского конфликта исключительно путем переговоров. Армянская сторона вновь подтвердила свою позицию относительно того, что без реализации достигнутых в Вене и Санкт-Петербурге договоренностей невозможно обеспечить прогресс в переговорах. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами 12-го июля сказал вице-спикер Национального Собрания Республики Армения Эдуард Шармазанов.
Коснувшись состоявшейся 11 июля в Брюсселе встречи глав МИД Армении и Азербайджана Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедъярова, Шармазанов отметил: сопредседатели МГ ОБСЕ еще раз подчеркнули, что карабахский конфликт должен быть урегулирован исключительно мирным путем.
«Армянская сторона вновь подтвердила свою позицию относительно того, что без реализации достигнутых в Вене и Санкт-Петербурге договоренностей невозможно обеспечить прогресс. Азербайджан же продолжает придерживаться своей деструктивной позиции и не выполняет вышеотмеченные договоренности», – отметил Э.Шармазанов.
Карабахский конфликт в последний период вступил в новую стадию: Азербайджан, отступив от взятых на себя обязательств, периодически обостряет ситуацию на границе, предпринимает попытки диверсии, использует собственное население в качестве живого щита для обстрелов территории Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики). Об этом заявил сегодня на пресс-конференции вице-спикер Национального Собрания Республики Армения Эдуард Шармазанов.
По его мнению, армянская сторона должна продолжить свою жесткую позицию. «Президент Армении Серж Саргсян сказал 18-го мая в НС Армении, что самое важное – обеспечение безопасности граждан Арцаха и обеспечение их права на свободное волеизъявление »,- сказал вице-спикер Национального Собрания Республики Армения Эдуард Шармазанов.
С другой стороны, как заявил вице-спикер армянского парламента, международные структуры должны использовать действенные механизмы, чтобы принудить Азербайджан к выполнению договоренностей.
Он посчитал ракже важными строгие оценки МИД РФ по поводу дикого отношения Азербайджана к гражданам РФ армянского происхождения.«После апрельской войны Азербайджан хотел начать переговоры с новой точки, что ему не удалось, и наличие достигнутых в Вене и Санкт-Петербурге договоренностей стало его неудачей, поскольку необходимость механизмов доверия всегда высказывалась с армянской стороны, а в течение года прогресса в этом вопросе не наблюдается»,- сказал вице-спикер Национального Собрания Республики Армения Эдуард Шармазанов.
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