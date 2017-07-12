Сопредседатели Минской группы ОБСЕ еще раз подтвердили необходимость мирного решения карабахского конфликта исключительно путем переговоров. Армянская сторона вновь подтвердила свою позицию относительно того, что без реализации достигнутых в Вене и Санкт-Петербурге договоренностей невозможно обеспечить прогресс в переговорах. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами 12-го июля сказал вице-спикер Национального Собрания Республики Армения Эдуард Шармазанов.

Коснувшись состоявшейся 11 июля в Брюсселе встречи глав МИД Армении и Азербайджана Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедъярова, Шармазанов отметил: сопредседатели МГ ОБСЕ еще раз подчеркнули, что карабахский конфликт должен быть урегулирован исключительно мирным путем.

«Армянская сторона вновь подтвердила свою позицию относительно того, что без реализации достигнутых в Вене и Санкт-Петербурге договоренностей невозможно обеспечить прогресс. Азербайджан же продолжает придерживаться своей деструктивной позиции и не выполняет вышеотмеченные договоренности», – отметил Э.Шармазанов.

Карабахский конфликт в последний период вступил в новую стадию: Азербайджан, отступив от взятых на себя обязательств, периодически обостряет ситуацию на границе, предпринимает попытки диверсии, использует собственное население в качестве живого щита для обстрелов территории Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики). Об этом заявил сегодня на пресс-конференции вице-спикер Национального Собрания Республики Армения Эдуард Шармазанов.

По его мнению, армянская сторона должна продолжить свою жесткую позицию. «Президент Армении Серж Саргсян сказал 18-го мая в НС Армении, что самое важное – обеспечение безопасности граждан Арцаха и обеспечение их права на свободное волеизъявление »,- сказал вице-спикер Национального Собрания Республики Армения Эдуард Шармазанов.

С другой стороны, как заявил вице-спикер армянского парламента, международные структуры должны использовать действенные механизмы, чтобы принудить Азербайджан к выполнению договоренностей.

Он посчитал ракже важными строгие оценки МИД РФ по поводу дикого отношения Азербайджана к гражданам РФ армянского происхождения.

«После апрельской войны Азербайджан хотел начать переговоры с новой точки, что ему не удалось, и наличие достигнутых в Вене и Санкт-Петербурге договоренностей стало его неудачей, поскольку необходимость механизмов доверия всегда высказывалась с армянской стороны, а в течение года прогресса в этом вопросе не наблюдается»,- сказал вице-спикер Национального Собрания Республики Армения Эдуард Шармазанов.