Состоялась презентация диска хора «Маленькие певцы Армении» с японскими песнями

Хор мэрии Еревана «Маленькие певцы Армении» записал диск в сотрудничестве со всемирной известной японской продюсерской компанией Victor Entertainment, Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.



Презентация диска состоялась в среду в Ереване. В альбоме представлены 10 известных японских композиций в исполнении хора "Маленькие певцы Армении". Новый альбом стал четвертым по счету сотрудничеством хора с японцами.По словам художественного руководителя хора Тиграна Экекяна, альбом хора "Маленькие певцы Армении" с японскими композициями успешно продается в Японии и по всем миру в он-лайн формате.Хор "Маленькие певцы Армении" был создан в 1992 году при содействии международной ассоциации "Армянские маленькие певцы" и муниципалитета города Еревана. Коллектив регулярно принимает участие в различных авторитетных международных фестивалях.