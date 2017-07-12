Кабмин Японии считает крайне важным остановить поставки нефти в КНДР

Правительство Японии придерживается позиции, согласно которой прекращение поставок нефти в КНДР является важным пунктом в деле оказания давления на Пхеньян. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом в среду заявил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"Наша позиция по этому вопросу неизменна: мы считаем крайне важным прекращение поставок нефти в Северную Корею", - подчеркнул он.

Ранее в среду японская деловая газета Nikkeiсообщила, что премьер-министр Абэ в ходе состоявшейся 8 июля встречи на саммите G20 с Си Цзиньпином просил китайскую сторону прекратить поставки нефтепродуктов в КНДР.

Согласно официальным данным КНР, поставки нефти в КНДР продолжались до 2013 года - Пекин отгружал Пхеньяну около 500 тыс. тонн нефти в год. С 2014 года в официальной статистике говорится, что объемы поставок нефти в КНДР были сокращены до нуля. При этом Токио подозревает Пекин в том, что экспорт нефтепродуктов в КНДР продолжается.



