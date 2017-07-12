Движение на трассе Севан -Мартуни -Гетап частично действует на одной полосе

Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении сообщает, что по положению на 12:30 12-го июля на 118-м км трассы Севан -Мартуни -Гетап из прилежащего канала произошла протечка воды, вследствие чего было повреждено асфальтовое покрытие на протяжении примерно 20 м. по этой причине движение на трассе Севан -Мартуни -Гетап на этом участке действует на одной полосе.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, проводятся ремонтные работы для восстановления регулярного движения транспорта.