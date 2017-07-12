У Арега Кюрегяна в жвачке нашли спрятанное лезвие
Перед заседанием суда 12-го июля, во время досмотра, у подсудимого Арега Кюрегяна в жвачке нашли спрятанное лезвие от разовой бритвы, что является запрещенным предметом. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью УИТУ МЮ Армении.Лезвие было конфисковано, готовятся материалы для выяснения деталей происшествия.
09:06, 26.06.2017
Предстоящие новости:26.06.2017
11:35, 09.06.2017
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