У Арега Кюрегяна в жвачке нашли спрятанное лезвие

Перед заседанием суда 12-го июля, во время досмотра, у подсудимого Арега Кюрегяна в жвачке нашли спрятанное лезвие от разовой бритвы, что является запрещенным предметом. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью УИТУ МЮ Армении.

Лезвие было конфисковано, готовятся материалы для выяснения деталей происшествия.