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У Арега Кюрегяна в жвачке нашли спрятанное лезвие


Перед заседанием суда 12-го июля, во время досмотра, у подсудимого Арега Кюрегяна в жвачке нашли спрятанное лезвие от разовой бритвы, что является запрещенным предметом. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью УИТУ МЮ Армении.

Лезвие было конфисковано, готовятся материалы для выяснения деталей происшествия.

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