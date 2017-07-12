АО Арцаха готова, исходя из ситуации, и на атакующие действия: Левон Мнацаканян

Министр обороны Арцаха, командуюший АО Арцаха генерал-лейтенант Левон Мнацаканян принял 12-го июля группу депутатов НС Армении, которые находятся в Арцахе. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба МО Арцаха.

Приветствуя гостей, министр обороны Арцаха, командуюший АО Арцаха генерал-лейтенант Левон Мнацаканян по их просьбе представил апрельские события прошлого года, назвав их массированным нападением на Арцах со стороны Азербайджана. Затем министр обороны Арцаха, командуюший АО Арцаха генерал-лейтенант Левон Мнацаканян представил проведенную после этого работу, отметив, что были проведены многосторонние аналитические обсуждения, выявлены упущения и проведена комплексная работа по их устранению. Нынешнее положение он назвал устойчиво контролируемым и сказал, что АО Арцаха в состоянии дать достойный отпор на провокации противника, и АО Арцаха готова, исходя из ситуации, и на атакующие действия.

В конце министр обороны Арцаха, командуюший АО Арцаха генерал-лейтенант Левон Мнацаканян ответил на вопросы депутатов НС Армении, относящиеся к инженерному обеспечению фортификационных сооружений на линии соприкосновения, к работе по обеспечению еще большей безопасности боевых дежурств, инновационным преобразованиям в армии, возможностям систем мониторингового наблюдения и их эффективности.