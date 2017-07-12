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Министры ИД Турции, Азербайджана и Турмении встретятся в Баку


Министры ИД Турции, Азербайджана и Турмении встретятся 18-19-го июля в Баку. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство  АПА, ссылаясь на посла Турции в Азербайджане Эркана Озорала.

На встрече будут обсуждаться вопросы, представляющие обоюдный интерес. Как сказал посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал, 18-19-го июля в Баку состоится также встреча руководителей таможенных служб Азербайджана, Турции и Грузии.

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