В Измире задержали 21 боевика из ИГИЛ, готовящихся совершить нападение

В результате проведенной в Измире АТО в Турции, сотрудники полиции задержали 21 боевика из ИГИЛ, готовящихся совершить нападение. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство HaberTurk.

Боевики планировали провести нападение к годовщине неудавшегося военного переворота 15-го июля.

Передается, что в розыске все еще находится 5 боевиков. Поиски продолжаются.

Ранее сообщалось, что в результате проведенной в губернии Кония АТО в Турции, сотрудники полиции нейтрализовали 5 членов ИГИЛ. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство HaberTurk.

Во время атаки на террористов было ранено 5 турецких полицейских. У террористов изъяли автоматы Калашникова и боеприпасы.