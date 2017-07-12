Сын Юрия Джоркаева перешел в «Нант»

Сын французского футболиста армянского происхождения Юрия Джоркаева Оган Джоркаев перешел в «Нант».

Как передает «Арменпресс», 20-летний Оган уже провел тренировку в клубе «Нант». Он выступит во втором составе команды.

Оган Джоркаев родился в 1997 году. Выступал во вторых составах команд «Эвиан» и «Монпелье».