В Грецию пришла вторая волна сорокаградусной жары

Новая волна жары пришла в Грецию — три дня во многих районах страны температура воздуха в тени будет находиться на отметке 40 градусов, в большинстве районов около 37-38 градусов. Как передает Арменпресс, об этом сообщает греческая метеорологическая служба.

Горячий воздух в Грецию принёс антициклон из Северной Африки.

С последней декады июня в Греции температура воздуха в тени днём не опускалась ниже 30 градусов, а в конце июня и в первые дни июля доходила до 43-45 градусов. Жертвами стали два пожилых человека на Крите, несколько десятков человек попали в больницы.

На этот раз рекордной температуры не ожидается, однако власти призывают всех избегать солнца и дают советы, как избежать теплового удара.