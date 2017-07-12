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Григорян, Франгулян и Берианидзе сохранили свои позиции в рейтинговой таблице UWW


Международная федерация борьбы UWW опубликовала свою рейтинговую таблицу для борцов вольного стиля.

Как передает «Арменпресс»,  Володя Франгулян – на 12-м месте, Григор Григорян – на 10-м месте, а Леван Берианидзе – на  6-м месте.

Все они стали бронзовыми призерами первенства Европы, которое проходило в Сербии.

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