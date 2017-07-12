Григорян, Франгулян и Берианидзе сохранили свои позиции в рейтинговой таблице UWW

Международная федерация борьбы UWW опубликовала свою рейтинговую таблицу для борцов вольного стиля.

Как передает «Арменпресс», Володя Франгулян – на 12-м месте, Григор Григорян – на 10-м месте, а Леван Берианидзе – на 6-м месте.

Все они стали бронзовыми призерами первенства Европы, которое проходило в Сербии.