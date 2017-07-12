Движение на трассе Гетап-Мартуни действует на одной полосе

МЧС Армении сообщает, что по положению на 11:30 12-го июляя все дороги в Армении проходимы.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, на 6-м км дороги М-10 Гетап-Мартуни из прилежащего канала произошла протечка воды, вследствие чего было повреждено асфальтовое покрытие на протяжении примерно 20 м. по этой причине движение на трассе Гетап-Мартуни на этом участке действует на одной полосе.

Проводятся ремонтные работы.

Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.