На летнем олимпийском фестивале Армению будут представлять 17 спортсменов

На летнем олимпийском фестивале, который пройдет в Венгрии, Армению будут представлять 17 спортсменов. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба АОК.

В летнем олимпийском фестивале примут участие теннисисты, велогонщики, пловцы, дзюдоисты и гимнасты из Армении.