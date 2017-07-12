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На летнем олимпийском фестивале Армению будут представлять 17 спортсменов


На летнем олимпийском фестивале, который пройдет в Венгрии, Армению будут представлять 17 спортсменов. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба АОК.

В летнем олимпийском фестивале примут участие теннисисты, велогонщики, пловцы, дзюдоисты и гимнасты из Армении.

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