В Турции проводятся новые задержания среди сотрудников государственных телеканалов

В рамках борьбы с гюленовцами, прокуратура Анкары издала приказ о задержании 34 сотрудников государственных телеканалов TRT. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета «Хурриет».

Задержания уже начались. Сообщается, что все подлежащие задержанию являются пользователями приложения ByLock.

Напомним, что на днях друг сына президента Турции Эрдогана – Билала Эрдогана, Ибрагим Эрен назначен директором государственного телеканала TRT. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство Diken.

Примечательно то, что предыдущий директор государственного телеканала TRT Шенол Гёкан ушел с должности, заявив, что подвергается давлению властей.

Ибрагим Эрен является другом сына президента Турции Эрдогана – Билала Эрдогана, с которым они учились в религиозной школе имам-хатип.

Ранее СНБ Турции расшифровала мессиджи в приложении ByLock и предположила, что с его помощью заговоршики из числа гюленовцев общались друг с другом. По данным спецслужб, таким образом удалось разоблачить 53 тысячи гюленовцев. Вечером 15-го июля власти Турции заявили о попыке военного переворота в стране; в свою очередь, военные сделали сообщение о том, что взяли власть в свои руки. Утром 16-го июля повстанцы начали сдаваться, попыка военного переворота была подавлена.

Власти обвинили в организации попытки переворота Фетулла Гюлена – лидера религиозной организации «Хизмет Харекети», считающегося нурсистским (нурчулар), ппропагандирующего ислам. Гюленовцы пропагандируют тершимость, межконфессиональный диалог, совместимость ислама и демократии.

По обвинению в участии в попытке государственного переворота были арестованы, уволены и подвергаются гонениям тысячи последователей Гюлена и те, кого подозревают в связях с ним и с движением«Хизмет Харекети».

Эрдоган пытается добиться экстрадиции Гюлена США, где тот проживает в штате Пенсильвания. Гюлен, в свою очередь, всячески отрицает свою причастность к перевороту и критикует Эрдогана.