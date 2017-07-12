В Турции сотрудники полиции нейтрализовали 5 членов ИГИЛ
В результате проведенной в губернии Кония АТО в Турции, сотрудники полиции нейтрализовали 5 членов ИГИЛ. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство HaberTurk.Во время атаки на террористов было ранено 5 турецких полицейских. У террористов изъяли автоматы Калашникова и боеприпасы.
09:06, 26.06.2017
Предстоящие новости:26.06.2017
11:35, 09.06.2017
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