В результате проведенной в губернии Кония АТО в Турции, сотрудники полиции нейтрализовали 5 членов ИГИЛ. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство HaberTurk.

Во время атаки на террористов было ранено 5 турецких полицейских. У террористов изъяли автоматы Калашникова и боеприпасы.