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Новый капитан «Манчестер Юнайтед» - Майкл Каррик


После ухода Уэйна Руни новым капитаном «Манчестер Юнайтед» стал Майкл Каррик.

Как передает «Арменпресс», Майкл Каррик перешел в  «Манчестер Юнайтед»  в 2006 году, когда он ушел из клуба «Тоттенхэм». В составе «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик провел 314 встреч и забил 17 голов.

В эти дни «Манчестер Юнайтед» проводит сборы в США, где готовится к новому сезону.

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