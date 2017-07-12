Новый капитан «Манчестер Юнайтед» - Майкл Каррик

После ухода Уэйна Руни новым капитаном «Манчестер Юнайтед» стал Майкл Каррик.

Как передает «Арменпресс», Майкл Каррик перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2006 году, когда он ушел из клуба «Тоттенхэм». В составе «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик провел 314 встреч и забил 17 голов.

В эти дни «Манчестер Юнайтед» проводит сборы в США, где готовится к новому сезону.