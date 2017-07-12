13-го июля Генсек ОДКБ Юрий Хачатуров выступит в Госдуме РФ, на заседании комиссии по вопросам СНГ. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает сайт ОДКБ.

В своем выступлении Генсек ОДКБ Юрий Хачатуров выступит по вопросам приоритетов ОДКБ и подготовке к ПА ОДКБ.