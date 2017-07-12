Молодежная сборная Армении по баскетболу выехала на первенство Европы, которое состоится в Румынии и стартует 14-го июля.

Как передает «Арменпресс» , первая встреча сборной Армении предстоит со сборной Финляндии 14-го июлязатем сборной Армении предстоят встречи со сборными Беларуси, Польши и Бельгии.