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Молодежная сборная Армении по баскетболу выехала на первенство Европы


Молодежная сборная Армении по баскетболу выехала на первенство Европы, которое состоится в Румынии и стартует 14-го июля.

Как передает «Арменпресс»,  первая встреча сборной Армении предстоит со сборной Финляндии 14-го июля, затем сборной Армении предстоят встречи со сборными Беларуси, Польши и Бельгии.

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