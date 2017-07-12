Левон Мартиросян назначен послом Армении в Канаде

Президент Армении Серж Саргсян подписал 12-го июля указ, которым Левон Мартиросян назначается послом Армении в Канаде (резиденция в Оттаве). Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Другим указом президент Армении Серж Саргсян освободил с поста посла Армении в Канаде Армена Еганяна.

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Родился 19 февраля 1976 года в Ереване.



1997-1999гг. – служба в Вооруженных силах РА.



В 1997 году окончил юридический факультет Ереванского государственного университета. Правовед.



В 2002 году окончил юридический факультет Эссекского университета (Великобритания). Магистр международного права.



Участвовал в ряде программ и семинаров: образовательная программа им. Джона Смита для молодых общественно-политических деятелей (2000г.,Великобритания),



высший исполнительный курс "Лидеры 21-го века" (2003 г., Школа управления имени Джона Кеннеди Гарвардского университета США), политическая программа Министерства иностранных дел Франции “Личность будущего” (2008г., Франция).



В 2008г. по приглашению Государственного Департамента США участвовал в выборах Президента США в качестве международного наблюдателя.



Занимался частной юридической деятельностью.



В 2007г. назначен помощником Премьер-министра РА.



2008-2012гг. – помощник Президента РА.



В 2001г. основал общественную организацию “Союз молодых демократов”, в 2003г. - общественную организацию “Ассоциация британских выпускников”.



2007г. - учредитель Единой Либеральной Национальной Партии (МИАК), Генеральный секретарь МИАК. В декабре того же года ушел с должности Генерального секретаря МИАК согласно заявлению об отставке. Член Совета и Секретариата МИАК.



06 мая 2012 года избран депутатом Национального Собрания по пропорциональной избирательной системе от Республиканской партии Армении.



Женат, имеет двоих детей.