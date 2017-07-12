Зонд Juno начал передачу данных о Большом красном пятне Юпитера

Американская автоматическая межпланетная станция Juno ("Юнона") благополучно вышла на связь с Землей и начала передачу научных данных после того, как пролетела 10 июля над загадочным Большим красным пятном Юпитера. Фотографии этого гигантского атмосферного вихря, который существует, предположительно, уже более 350 лет, предполагается обнародовать к пятнице. Как передает Арменпресс, об этом корреспонденту ТАСС сообщила во вторник официальный представитель Юго-Западного исследовательского института в Сан-Антонио (штат Техас) Деб Шмид. Научно-исследовательская организация, в которой она работает, вместе с Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и рядом других американских институтов занимается поддержкой миссии Juno.

"Космический аппарат "позвонил домой" после того, как пролетел [над Большим красным пятном]. Данные передаются", - заявила Шмид.