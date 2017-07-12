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Председатель ЦБ Армении примет участие в Международном банковском конгрессе


Председатель ЦБ Армении Артур Джавадян выехал в Санкт-Петербург, где примет участие в Международном банковском конгрессе действующего в рамках ЕАЭС валютного координационного совета. Тема заседания - «Финансы во имя развития». Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью ЦБ Армении. В рамках мероприятия ему предстаоут ряд встреч с руководителями финансовых институтов.

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