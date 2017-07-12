В Аргентине просят вызвать генпрокурора на допрос по подозрению в коррупции

Аргентинский прокурор Эдуардо Тайано во вторник попросил суд вызвать на допрос генпрокурора республики Алехандру Хильс Карбо, подозреваемую в коррупции. Соответствующее ходатайство было опубликовано на новостном портале ведомства, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Согласно документу, прокурор обвиняет Хильс Карбо и других фигурантов дела "в мошенничестве, нанесшем вред государству, злоупотреблении властью, получении взятки, торговле влиянием и ведении деятельности, несовместимой с государственной должностью".

Расследование связано с покупкой здания для прокуратуры в 2013 году, стоимость которого составила 43,85 млн песо ($2,6 млн). По версии стороны обвинения, подозреваемые определили победителя тендера еще до его объявления. "Хотя административная процедура выглядела законно, на самом деле это был результат махинаций, которые ущемляли интересы государства и проводились ради получения выгоды обвиняемыми", - говорится в документе.

Хильс Карбо был назначена на должность генпрокурора в 2012 году при президенте Кристине Фернандес де Киршнер. Действующее правительство неоднократно обвиняло ее в препятствовании расследованию дел, в которых замешаны члены прошлой администрации.



