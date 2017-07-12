Глава ЦРУ: Иран стремится стать гегемоном на Ближнем Востоке

Иран стремится занять доминирующие позиции на Ближнем Востоке и является крупнейшим вызовом для США в данном регионе в долгосрочной перспективе. Такое мнение выразил во вторник вечером директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майкл Помпео, выступая на открытом для общественности мероприятии, которое было организовано в пригороде Вашингтона в Тайсонс-Корнер (штат Вирджиния) американской неправительственной организацией "Альянс разведки и национальной безопасности", сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"В лице Ирана мы сталкиваемся с противником "на марше". В отличие от ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ - прим. ТАСС) и его "халифата"-миража, Исламская Республика Иран является мощным государством, представляющим собой самого крупного в мире спонсора терроризма. Его сила и влияние продолжают расти, особенно в последние годы. Если смотреть на происходящее в Сирии, Йемене и Ираке, то можно увидеть угрозу", - отметил Помпео.