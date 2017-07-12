Евросоюз бессмысленно тратит наше время: Эрдоган

Президент Турции Эрдоган заявил, что Евросоюз бессмысленно тратит их время. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в беседе с журналистами BBC.

«Мы верны нашим обещаниям. Если Евросоюз открыто скажет, что не может принять Турцию, это нас чуть успокоит. Мы перейдем к нашим планам B и C »,- заявил Эрдоган. По его словам, большинство турок не хотят входить в Евросоюз.

Заявив, что Евросоюз с ними неискренен, эрдоган продолжил: «Несмотря на все это, некоторое короткое время мы продолжим оставаться искренними с ЕС. Посмотрим, что это нам даст».