Евросоюз бессмысленно тратит наше время: Эрдоган
Президент Турции Эрдоган заявил, что Евросоюз бессмысленно тратит их время. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в беседе с журналистами BBC.
«Мы верны нашим обещаниям. Если Евросоюз открыто скажет, что не может принять Турцию, это нас чуть успокоит. Мы перейдем к нашим планам B и C »,- заявил Эрдоган. По его словам, большинство турок не хотят входить в Евросоюз.Заявив, что Евросоюз с ними неискренен, эрдоган продолжил: «Несмотря на все это, некоторое короткое время мы продолжим оставаться искренними с ЕС. Посмотрим, что это нам даст».
09:06, 26.06.2017
Предстоящие новости:26.06.2017
11:35, 09.06.2017
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