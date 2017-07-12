Предстоящие новости:12.07.2017

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 12-го июля, состоится пресс-конференция министра транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваана Мартиросяна и основателя компании «Текнолоджи енд сайенс дайнамикс» Ваана Шакаряна.

Сегодня, 12-го июля, состоится пресс-конференция преподавателя ЕГУ Гарика Керяна.

Сегодня, 12-го июля, состоится пресс-конференция председателя ОО «Осведомленный и защищенный потребитель» Бабкена Пипояна.

Сегодня, 12-го июля, состоится пресс-конференция руководителя центра «Транпаренси интернейшнл» Варужана Октаняна и эксперта по закупкам Арсена Амбарцумяна.

В Центре «Текеян» состоится выставка «Из дневников фотографа».

14-16-го июля в Армении пройдет международный конкурс «Золотой голос 2017». Сегодня, 12-го июля, состоится пресс-конференция директора Государственной филармонии Армении Гагика Манасяна, начальника отдела современного искусства министерства культуры Армении Арменуи Казарян, председателя ассоциации «Тенор» Карена Зограбяна, преподавателя Консерватории Армануш Акопян и участницы конкурса «Золотой голос 2017» Сона Налбандян.

Сотрудники Министерства по вопросам спорта и молодежи Армении посетят Олимпаван, где члены сурдлимпийской сборной Армении готовятся к соревнованиям, которые пройдут 23-го июля в Турции. В составе сурдлимпийской сборной Армении – 10 борцов и 2 дзюдоиста.

Подробности вы можете узнать на сайте armenpress.am и услышать в эфире информационного радио. Следите за нами в Twitter