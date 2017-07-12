Европейские индексы - 11-07-17

МОСКВА, 12 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 11 июля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.07% и составил 12437.02 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.48% и составил 5140.60 пункта, британский FTSE снизился на 0.55% и составил 7329.76 пункта, российский MICEX вырос на 0.62% и составил 1937.64 пункта, а RTSI снизился на 0.64% и составил 1000.06 пункта.