В Брюсселе стартовала встреча глав МИД Армении и Азербайджана. Как сообщает Арменпресс, об этом написал в Твиттере пресс-секретарь министерства иностранных дел Армении Тигран Балаян.

Ранее пресс-служба МИД РА подтвердила, что по инициативе и в присутствии сопредседателей Минской группы ОБСЕ 11 июля в Брюсселе министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян встретится с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.