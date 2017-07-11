Во Франции раскрыли детали визита Трампа в Париж

Елисейский дворец обнародовал детали визита президента США Дональда Трампа в Париж на этой неделе: планируются встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном на обоих берегах Сены, семейный ужин на Эйфелевой башне и военный парад в День взятия Бастилии.

Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», согласно представленному администрацией французского лидера предварительному графику, днем в четверг состоится официальная встреча Трампа в Доме Инвалидов на левом берегу Сены. После этого два президента переберутся на правый берег, в резиденцию Макрона, где пройдут переговоры тет-а-тет.

Как ранее заявлял французский президент, Трамп приедет в Париж в том числе затем, "чтобы обсудить многочисленные темы, которые касаются нас, включая сирийское досье".

Вечером этого же дня Макрон с супругой отужинают вместе с четой Трампов в ресторане Jules Verne, который располагается на втором ярусе главной парижской достопримечательности — Эйфелевой башни. Согласно меню, опубликованному на сайте ресторана, ужин из пяти блюд без напитков стоит 190 евро. О том, какими кулинарными изысками будут потчевать семьи президентов, не сообщается.

Утром в пятницу Макрон и Трамп посетят военный парад, традиционной проводимый на Елисейских полях в национальный праздник страны — День взятия Бастилии. Участие в параде в этом году принимают и американские военнослужащие — в знак столетия вступления США в Первую мировую войну.

Елисейский дворец в конце июня сообщал, что Трамп принял приглашение на парад по случаю национального праздника Франции, отмечающегося 14 июля. В этот день в 1789 году, в начале Великой французской революции, была взята крепость-тюрьма Бастилия.