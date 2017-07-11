Отказ Азербайджана в вопросе ереванского офиса ОБСЕ наносит вред организации: МИД Армении

В ходе неофициального заседания министров иностранных дел ОБСЕ глава МИД Армении Эдвард Налбандян затронул вопрос о закрытии Ереванского офиса ОБСЕ и напомнил о злоупотреблениях консенсусным принципом, в частности, Азербайджаном.

Как сообщает Арменпресс, глава МИД Армении отметил, что впоследствии этого наносится удар укреплению доверия, но и расшатывает саму суть ОБСЕ, , которая призвана решать проблемы посредством диалога и сотрудничества, никогда не навязывая позицию одного государства-участника за счет всех других и всей Организации.

«Отказ Азербайджана присоединиться к консенсусу относительно продления мандата Офиса ОБСЕ в Ереване наносит ущерб не только целостности полевых миссий ОБСЕ, но и ее возможности всестороннего сотрудничества в выполнении обязательств. Азербайджан сам не соблюдал обязательства ОБСЕ и закрыл Офис ОБСЕ в своей собственной стране, после чего нанес удар по присутствию ОБСЕ в регионе », - сказал Налбандян.

По его словам, нарушение и злоупотребление общими нормами и принципами не происходит само по себе. Неудивительно, что это государство оказалось изолированным в вопросе оспаривания деятельности офиса ОБСЕ в Ереване.

«Жесткий отчет о несоблюдении Азербайджаном своих обязательств охватывает все три сферы ОБСЕ», - подчеркнул Налбандян.

По его словам, нет ничего разумного в попытке ввести в заблуждение международное сообщество.

Многие страны знают о ситуации в Азербайджане и предупреждают своих граждан армянского происхождения избежать посещения Азербайджана, где они будут подвергнуты возмутительной расистской дискриминации на основе своей этнической принадлежности», - сказал Налбандян.