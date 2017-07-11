Пограничное управление ФСБ РФ в Армении проводит тренировку на армяно-иранской границе

Пограничное управление ФСБ России в Армении отрабатывает порядок действий по пресечению прорыва условных нарушителей из Ирана в Армению.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России в Армении, при проведении на участке ответственности Мегринского пограничного отряда (армяно-иранский участок границы) тренировок сил и средств по осуществлению пограничного поиска, отрабатывается их порядок действий по пресечению прорыва условных нарушителей из Исламской Республики Иран в Республику Армения.