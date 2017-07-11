Армения ратифицирует Протокол о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств

Правительство Армении ратифицирует принятый 17 июня 1925 года в Женеве Протокол о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств. Как сообщает Арменпресс, соответствующий вопрос включен в повестку заседания правительства, которое состоится 13 июля.

Правительство Армении ратифицирует документ, принимая во внимание, что применение на войне удушливых, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств справедливо осуждается цивилизованным миром, и запрет на использование этих материалов был закреплен в соглашениях, которые подписали большинство стран мира, и этот запрет должен быть принят повсеместно в рамках международного права.

Правительство Франции будет уведомлено о вступлении Армении, а Франция, в свою очередь, сообщит об этом всем подписавшим документ государствам.