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Ваграм Мкртчян назначен заместителем министра образования и науки Армении


Решением премьер-министра Армении Карена Карапетяна, Ваграм Мкртчян назначен заместителем министра образования и науки Армении. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении.



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