Переговоры – единственный путь урегулирования нагорно-карабахского конфликта: МИД Армении

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Армении Тигран Балаян считает переговоры единственным путем урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

«Вылетаем в Брюссель для встречи глав МИД Армении и Азербайджана. Переговоры – единственный путь урегулирования нагорно-карабахского конфликта», - как сообщает Арменпресс, написал Балаян в Твиттере.

Ранее пресс-служба МИД РА подтвердила, что по инициативе и в присутствии сопредседателей Минской группы ОБСЕ 11 июля в Брюсселе министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян встретится с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.