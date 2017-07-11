Президент Республики Арцах наградил Вика Дарчиняна орденом "Месроп Маштоц"
Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 11 июля принял всемирно известного боксера Вахтанга Дарчиняна.Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, на встрече был обсужден ряд вопросов, касающихся развития спорта в Арцахе.
Бако Саакян высоко оценил вклад Вика Дарчиняна в дело развития армянского спорта и его активное участие в различных всеармянских программах.
Президент НКР наградил Вика Дарчиняна орденом "Месроп Маштоц" за значительные успехи на международных соревнованиях.
09:06, 26.06.2017
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11:35, 09.06.2017
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