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Президент Республики Арцах наградил Вика Дарчиняна орденом "Месроп Маштоц"


Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 11 июля принял всемирно известного боксера Вахтанга Дарчиняна.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, на встрече был обсужден ряд вопросов, касающихся развития спорта в Арцахе.
Бако Саакян высоко оценил вклад Вика Дарчиняна в дело развития армянского спорта и его активное участие в различных всеармянских программах.
Президент НКР наградил Вика Дарчиняна орденом "Месроп Маштоц" за значительные успехи на международных соревнованиях.

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