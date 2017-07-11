Министр иностранных дел Армении встретился с государственным министром по европейским делам Ирландии

Находящийся с рабочим визитом в Австрии министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 11-го июля встретился с государственным министром по европейским делам Ирландии Хелен МакЭнти.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, министры обменялись мнениями вокруг активизации армяно-ирландского политического диалога, шагов, направленных на поощрение торгово-экономических отношений.

Обоюдно была подчеркнута важность углубления сотрудничества на международных площадках, расширения межпарламентских связей, были обсуждены вопросы, касающиеся расширения договорно-правовой базы.

Собеседники коснулись актуальных региональных и международных вопросов. По просьбе Хелен МакЭнти Эдвард Налбандян представил совместные усилия Армении и сопредседателей Минской Группы ОБСЕ, направленные на исключительно мирное урегулирование карабахской проблемы.