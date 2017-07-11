Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 11-07-17

ЕРЕВАН, 11 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили « Арменпресс » в ЦБ Армении, сегодня, 11 июля, курс доллара США сократился на 0.42 драмa и составил 479.13 драм. Курс евро вырос на 0.05 драмa и составил 545.97 драм. Курс российского рубля сократился на 0.05 драмa и составил 7.89 драм. Курс британского фунта вырос на 1.38 драмa и составил 618.27 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 74.19 драмa и составила 18668.57 драм. Цена серебра сократилась на 9.77 драмa и составила 234.45 драм. Цена платины сократилась на 258.77 драмa и составила 13786.93 драм.