Азиатские индексы выросли - 11-07-17

ТОКИО, 11 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 11 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.57% и составил 20195.48 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.72% и составил 1627.14 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.30% и составил 3203.04 пункта, а HANG SENG вырос на 1.48% и составил 25877.64 пункта.