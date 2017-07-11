Министр экономического развития и инвестиций Армении принял нового посла Республики Исландия

Министр экономического развития и инвестиций Армении Сурен Караян 11-го июля принял нового посла Республики Исландия Берглинд Асгейрсдоттир (резиденция в Москве).

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства экономического развития и инвестиций Армении, Караян поздравил посла с назначением и пожелал ей успехов в дипломатической миссии.

Стороны обсудили возможные пути укрепления торговых связей между двумя странами. В частности, они обсудили сферу туризма.

Министр представил послу преимущества инвестиций в Армению и шаги правительства, направленные на улучшение инвестиционной среды. Министр заявил, что необходимо наладить связи между деловыми кругами Армении и Исландии с целью укрепления торговых связей и торгового оборота.