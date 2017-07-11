Новый посол Исландии вручил копии своих верительных грамот заместителю министра иностранных дел Армении

Заместитель министра иностранных дел Армении Карен Назарян 11-го июля принял нового посла Республики Исландия Берглинд Асгейрсдоттир (резиденция в Москве) по случаю вручения копий верительных грамот.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, Карен Назарян поздравил госпожу Асгейрсдоттир по случаю назначения Чрезвычайным и полномочным послом в Армении и выразил надежду, что деятельность посла придаст новое качество процессу расширения отношений как в двустороннем, так и многостороннем форматах.

В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, коснулись тех сфер, где существует потенциал и перспективы сотрудничества. Заместитель министра и посол обменялись мнениями вокруг расширения армяно-исландского политического диалога, а также активизации отраслевого и торгово-экономического сотрудничества.

Поблагодарив за прием и добрые пожелания, посол Асгейрсдоттир заверила, что приложит максимум усилий для углубления отношений между двумя странами в разных сферах и продвижения вперед двусторонней повестки дня.

Стороны коснулись последних региональных развитий. Заместитель министра представил совместные усилия Армении и сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленные на мирное урегулирование карабахского конфликта, а также продолжающиеся агрессивные действия со стороны Азербайджана.