Горячий июль в Нагорном Карабахе: Сергей Маркедонов о последней эскалации конфликта

Баку с помощью силового давления пытается изменить в свою пользу позицию стран - сопредседателей Минской группы. Как сообщает Арменпресс, об этом в статье «Горячий июль в Нагорном Карабахе» на сайте Politcom.ru пишет политолог Сергей Маркедонов.

По его словам, политика Баку заключается в том, что «балансирование на грани большой войны и перманентной военной тревоги должно подтолкнуть Россию, США и Францию, а также и находящийся за рамками МГ Иран к мысли о том, что ради предотвращения большой крови и региональной нестабильности следует усилить всестороннее давление на Армению с целью принуждения ее к уступкам».

«Другой вопрос, насколько такое представление соответствует действительности. Как раз наоборот, солидных доказательств в пользу азербайджанской версии к настоящему времени не представлено. Однако она активно продвигается в информационном пространстве не только внутри прикаспийской республики, но и в России, странах Евросоюза и в США, становясь тем самым дополнительным политико-дипломатическим инструментом», - отметил политолог.

Он отметил, что Ереван пытается продемонстрировать недоговороспособность азербайджанской стороны, ее исключительную приверженность к силе вместо диалога.

«В какой степени июльское обострение выделяется на фоне предыдущих столкновений, имевших место в течение нынешнего года? Свидетельствует ли оно о каких-то новых тенденциях в развитии нагорно-карабахского конфликта или, напротив, подтверждает старые тренды? Для ответа на эти вопросы рассмотрим кратко событийный контекст. В 2017 году мы наблюдали несколько всплесков вооруженного противостояния на линии соприкосновения конфликтующих сторон», - пишет политолог.

Маркедонов подчеркивает, что свидетельства этого были в феврале, мае, июне, а также июле.

«Стоит обратить внимание на то, что февральское обострение имело место через 8 дней после переговоров с участием глав МИД Армении и Азербайджана «на полях» Мюнхенской конференции по безопасности. Майская эскалация случилась вскоре после рабочей встречи министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении в Москве. Особая статья – июньское обострение. Оно произошло не до и не после традиционного регионального визита сопредседателей МГ ОБСЕ, а во время небольшого перерыва в их турне. Напомню, что кавказский визит дипломатов-посредников стартовал 10, продолжился 12, а завершился 19 июня. Столкновения же имели место 16-17 июня, после посещения Еревана и Степанакерта и в канун приезда сопредседателей МГ в Баку», - подчеркивает политолог.

Он так же отмечает, что при всем этом на переговорном процессе не ставится крест.

«Таким образом, карабахские тренды и в июле 2017 года остаются прежними: поддержание мирного процесса для предотвращения масштабной войны и провоцирование регулярных обострений для давления на оппонента и посредников за столом переговоров», - отмечает политолог.