Трамп обвинил демократов в создании помех для нормальной работы его администрации

Президент США Дональд Трамп обвинил членов Конгресса от Демократической партии в фактическом саботаже усилий, предпринимаемых его администрацией, включая процесс утверждения кандидатов, предложенных им на занятие руководящих постов в различных федеральных ведомствах и службах, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Демократы в Сенате утвердили лишь 48 из предложенных президентом 197 кандидатов. Они [демократы] не в состоянии одержать победы, поэтому все, что они [сейчас] делают, это тормозят процесс [назначений] и чинят помехи", - написал во вторник в своем Twitter руководитель американской администрации.

The Senate Democrats have only confirmed 48 of 197 Presidential Nominees. They can't win so all they do is slow things down & obstruct!