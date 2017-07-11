Министерство юстиции Армении будет проводить жесткую антикоррупционную политику: замминистра юстиции Армении Сурен Крмоян

Для успехной борьбы с коррупцией необходимо создать в обществе атмосферу неприятия этого явления. Как передает «Арменпресс», об этом 11-го июля в беседе с журналистами сказал замминистра юстиции Армении Сурен Крмоян.

По его словам, Министерство юстиции Армении будет проводить жесткую антикоррупционную политику.

«Будет создано антикоррупционное тело, закон о котором уже вошел в силу. Кроме того, будет создана, в том числе, и электронная, система сигналов»,- сказал замминистра юстиции Армении Сурен Крмоян.

По его словам, будут расширены круги тех лиц, которые должны предъявлять декларации о доходах и имуществе, что также уменьшит коррупционные риски.

Как сказал замминистра юстиции Армении Сурен Крмоян, в этом году будет принят закон о защите интересов предпринимателей, что создаст благоприятные условия для ведения бизнеса.

По его словам, по телефону горячей линии представится возможным оперативно решать возникающие проблемы.

По телефону горячей линии представится возможным оперативно решать возникающие проблемы, раскрывать возможные злоупотребления и коррупционные риски- сказал замминистра юстиции Армении Сурен Крмоян.