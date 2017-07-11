Гражданин сможет по собственному желанию учредить ограничения в отношении собственного имущества: замминистра юстиции Армении Сурен Крмоян

Министерство юстиции Армении, по поручению премьер-министра Армении, усовершенствовало вопросы по применению механизмов обеспечения исковых требований. Как передает «Арменпресс», об этом 11-го июля в беседе с журналистами сказал замминистра юстиции Армении Сурен Крмоян.

«Часто применение исковых требований причиняет неудобства и чинит препятствия работе хозяйствующих субъектов. Например, накладывается арест на определенное имущество, однако должник предпочел бы оставить под арестом другое свое имущество, исходя из особенностей своей деятельности. Гражданин сможет по собственному желанию учредить ограничения в отношении собственного имущества, чтобы это не мешало его хозяйственной деятельности»,- сказал замминистра юстиции Армении Сурен Крмоян.

По его словам, СПИСА получит доступ к базам данных по имуществу, пенсионного фонда и пр.

«Для органов СПИСА возникают сложности при наложении ограничений на пенсии, при больших объенах это делается почти невозможным, по этой причине СПИСА получит доступ к базам данных по имуществу, пенсионного фонда и пр.»,- сказал замминистра юстиции Армении Сурен Крмоян.

По его словам, в системе СПИСА будут проведены реформы по ускорению сроков проведения экспертиз, ограничению полномочий приставов, которые исполняются по усмотрению. Кроме того, предполагается полный переход на электронную форму ведения документации.