Для облегчения загруженности судов, Министерство юстиции Армении намерено расширить полномочия нотариусов. Как передает «Арменпресс», об этом 11-го июля в беседе с журналистами сказал замминистра юстиции Армении Сурен Крмоян.

«Расширятся процедуры по утверждению юридических документов. Нотариусы получат право засвидетельствовать показания свидетелей, за дачу ложных показаний у нотариусов будет установлена уголовная ответственность»,- сказал замминистра юстиции Армении Сурен Крмоян.

По его словам, в системе нотариата будет внедрена электронная объемлющая система, связанная с другими базами данных и электронными системами.

«Например, при заверении сделки нотариус сможет проверить брачный статус клиента, имеются ли запреты на имущество и пр. Полномочия нотариусов позволят им работать по принципу единого окна»,- сказал замминистра юстиции Армении Сурен Крмоян.