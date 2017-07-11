СМИ: сирийская оппозиция утверждает, что сбила истребитель ВВС Сирии над зоной деэскалации

Истребитель ВВС Сирии сбит боевиками вооруженной оппозиции во вторник над районом Махруса. Как сообщил телеканал Al Mayadeen, с таким утверждением выступил представитель вооруженной оппозиции.

По его словам, на эту местность в юго-восточном секторе Сирийской пустыни распространяется одна из зон деэскалации,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.



