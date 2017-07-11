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СМИ: сирийская оппозиция утверждает, что сбила истребитель ВВС Сирии над зоной деэскалации


Истребитель ВВС Сирии сбит боевиками вооруженной оппозиции во вторник над районом Махруса. Как сообщил телеканал Al Mayadeen, с таким утверждением выступил представитель вооруженной оппозиции.

По его словам, на эту местность в юго-восточном секторе Сирийской пустыни распространяется одна из зон деэскалации,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.


 

 

 



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