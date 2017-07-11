Утверждены составы групп дружбы НС Армении

11 июля состоялось заседание Совета Национального Собрания Армении, которое вел председатель НС Ара Баблоян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, обсуждены проекты решений Совета “Об утверждении порядка формирования и деятельности делегаций НС Армении в международных парламентских организациях” и “О создании групп дружбы НС”, которые обстоятельно представил председатель Постоянной комиссии НС по внешним связям А.Ашотян.

В итоге оживленных дебатов проекты утверждены решением Совета НС Армении.