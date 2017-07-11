Утверждены составы групп дружбы НС Армении
11 июля состоялось заседание Совета Национального Собрания Армении, которое вел председатель НС Ара Баблоян.
Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, обсуждены проекты решений Совета “Об утверждении порядка формирования и деятельности делегаций НС Армении в международных парламентских организациях” и “О создании групп дружбы НС”, которые обстоятельно представил председатель Постоянной комиссии НС по внешним связям А.Ашотян.
В итоге оживленных дебатов проекты утверждены решением Совета НС Армении.
09:06, 26.06.2017
Предстоящие новости:26.06.2017
11:35, 09.06.2017
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