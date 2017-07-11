Фильм «Сборник бирманских историй» рассказывает о переживаниях поэта Мауна Ауна Пуини

Продолжается кинофестиваль «Золотом абрикос». В программе - фильм «Сборник бирманских историй», который рассказывает о переживаниях поэта Мауна Ауна Пуини.

Как передает «Арменпресс» , один из режиссеров фильма «Сборник бирманских историй» Петр Лом добавил, что в последний раз находился в Ереване в 2007 году, когда принимал участие в "Золотом абрикосе."Мы любим ваш фестиваль. В мире есть множество кинофестивалей, которые передают ощущение автоматизма, участвуя в которых мы ощущаем себя консервами, которые раскрывают, изучают содержимое и кладут обратно, здесь же фокус поставлен именно на искусство", - подчеркнул Лом.Рассказывая о создании фильма, режиссер отметил, что впервые они посетили Бирму в 2012 году, где проходил показ другого созданного ими фильма, рассказывающего о Египте.Полнометражный фильм "Сборник бирманских историй" рассказывает о поэзии и основан на стихотворениях самого известного ныне поэта страны Мауна Ауна Пуини, дожидающегося своего сына из изгнания."Я давно мечтал снять фильм в Бирме, но это довольно закрытая страна. В конце концов, это удалось. Мы должны были выбрать "безопасную" неполитизированную тему, поэтому остановили свой выбор на поэзии, так как она является частью бирмского искусства", - отметил Лом.В этом году в конкурсной программе "Документальное кино" кинофестиваля представлены следующие картины: "Сквозь время" (режиссер – Бего М. Сантьяго, Испания), "Белинда" ( режиссер Мари Дюмора, Франция), "Кровь и луна" (режиссер – Томмазо Котронеи, Италия/Йемен), "Сборник бирмских историй" (режиссеры – Петр Лом и Корине ванн Эгерат, Нидерланды), "Город солнца" (режиссер – Рати Онеи, Грузия/США/Катар/Голландия), "Даниел" (режиссер – Анастазя Домбровска, Польша), "Охота за призраками" (режиссер –Раед Андони, Франция/Палестина/Швейцария/Катар, "Джефри" (режиссер –Яниллис Перес, Доминиканская Республика), "Супружеская история" (режиссер – Хелена Тржештикова, Чехия), "Мама Дердо и орешник" (режиссер –Сердар Онал, Турция/Армения), "Остановись и уходи" (режиссеры – Ральф Кронауер, Джованни Паннико, Германия/Италия), "Был снег" (режиссер – Тамара Степанян, Франция/Армения/Ливан), "Суд" (режиссер –Ара Мнацаканян, Армения), "Крестьяне" (режиссер – Цветан Драгнев, Болгария), "Навык ходьбы" (режиссер – Марчин Купеч, Польша) и "Почему смеется господин В.?" (режиссер – Яна Папенброк, Германия).Из 1 100 заявок на участие в кинофестивале были отобраны 47 фильмов, которые будут бороться в трех конкурсных программах: 12 – в конкурсе международного игрового кино, 16 – международных документальных фильмов, а 19 картин примут участие в конкурсе "Армянская панорама".