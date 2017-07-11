Переговоры с Великобританией об условиях Brexit могут идти более двух лет

Еврокомиссия признала возможность того, что переговоры с Великобританией об условиях ее выхода из ЕС (Brexit) будут продолжаться свыше двух лет.

Об этом заявил во вторник представитель ЕК Маргаритис Схинас.

"Да, это возможно, при единогласном одобрении всех 27 стран ЕС (без Великобритании)", - сказал он, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.