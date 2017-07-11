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Мартин Саргсян награжден Почетной медалью НС Армении


Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян 11 июля наградил председателя Государственного комитета кадастра недвижимости при правительстве Армении Мартина Саргсяна Почетной медалью НС Армении. Награда вручена в связи с 20-й годовщиной создания ведомства, за вклад в общественно-политическую жизнь и законотворческую деятельность.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, председатель НС поздравил М.Саргсяна, высоко оценив его человеческие качества и профессиональные навыки.  

М.Саргсян, поблагодарив за высокую награду, заверил, что и впредь будет неустанно трудиться  в интересах Армении.

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