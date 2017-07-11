Президент Армении Серж Саргсян принял верительные грамоты новоназначенного Чрезвычайного и полномочного посла Республики Исландия

Президент Армении Серж Саргсян сегодня принял верительные грамоты новоназначенного Чрезвычайного и полномочного посла Республики Исландия в Республике Армения госпожи Сигридур Берглинд Асгейрсдоттир (резиденция в Москве). Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Президент Республики поздравил посла с вступлением в должность и пожелал успехов в деле выполнения дипломатической миссии в нашей стране. Отметив, что хотя армяно-исландские межгосударственные связи начали развиваться в течение 20 лет, прошедших со времени установления дипломатических отношений между двумя странами, Президент подчеркнул, что за этот период потенциал взаимодействия двух стран использован не полноценно, и Армения готова к углублению межгосударственных отношений с Исландией, ожидая в этом деле также активной работы новоназначенного посла.Посол Сигридур Берглинд Асгейрсдоттир заверила, что приложит максимум усилий для укрепления двусторонних армяно-исландских отношений. Она сообщила, что с этой целью уже провела определённые встречи и обсуждения в Ереване и считает, что как в торгово-экономической, так и гуманитарной сферах есть потенциал для успешного сотрудничества, и в направлении полноценного использования этого потенциала необходимо последовательно работать. Посол сочла перспективным также развитие взаимодействия между вузами Исландии и Армении, обмен опытом в сферах ИТ и туризма.Собеседники выразили единое мнение, что Армения и Исландия могут развивать взаимовыгодное сотрудничество в энергетической отрасли, в особенности, в сфере возобновляемой энергетики, в которой Исландия имеет богатый опыт и большие достижения.Президент Республики и посол Сигридур Берглинд Асгейрсдоттир подчеркнули также важность укрепления межпарламентских связей, что, по мнению сторон, будет в большой степени способствовать развитию межгосударственных отношений.На встрече речь шла также о региональных проблемах и вызовах, о процессе урегулирования НК проблемы в рамках МГ ОБСЕ.